(رمضان أمان) تنطلق بنسختها الأولى في جدة

جدة ــ البلاد

بعد خمسة اعوام من انطلاق حملة “رمضان امان” في دولة الامارات العربية المتحدة، انتقلت الحملة الى مدينة جدة كاول المدن السعودية التى استقبلت المبادرة .

وينتشر نحو 200 متطوع يتبعون حملة “رمضان أمان” يومياً قبل ساعة من موعد الإفطار في شوارع جدة لتوزيع وجبات الإفطار على سائقي المركبات، والذين يعتقد أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى المنزل قبل رفع أذان المغرب.

وترفع الحملة الى جانب الافطار شعار “معاً بلا حوادث”، تستهدف سائقي المركبات في آخر نصف ساعة قبل حلول موعد الإفطار.

وتوزع حملة “رمضان أمان” خمسة آلاف وجبة إفطار في جدة عدا مناطق أخرى، مثل الرياض والمنطقة الشرقية.

وذكر القائمون على الحملة، التي فازت سابقا بجائزة أفضل مشروع تطوع عربي، انهم يهدفون توزيع ربع مليون وجبة إفطار خلال شهر رمضان.

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