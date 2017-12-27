رمضان صبحي يخطف نقطة لستوك سيتي أمام هدرسفيلد

خطف البديل رمضان صبحي نقطة ثمينة لستوك سيتي بتعادله 1-1 مع مضيفه هدرسفيلد تاون يوم الثلاثاء في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونزل الدولي المصري بديلا في الشوط الاول للمدافع المصاب ريان شوكروس وسجل للمباراة الثانية على التوالي ليرتقي ستوك للمركز 13 برصيد 20 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

منح توم اينس هدرسفيلد تقدما مستحقا بعد عشر دقائق من مسافة قريبة ليسجل أول أهدافه مع النادي وكذلك أول أهدافه في الدوري الممتاز منذ قرابة أربع سنوات.

وكان يتعين على هدرسفيلد الخروج بانتصار بعد أن سيطر على الشوط الثاني لكن ستوك أدرك التعادل بعد ساعة من اللعب بعدما تابع صبحي تمريرة عرضية منخفضة في الشباك.

وعبر مارك هيوز مدرب ستوك عن سعادته بالنتيجة قائلا ”لاحت لنا الفرص الأخطر في المباراة. بعدما دخل الهدف مرمانا واصلنا الضغط وأظهرنا رغبة قوية“.

ولم يخسر هدرسفيلد في آخر ثلاث مباريات وسيدخل العام الجديد وهو في المركز 11.

وقال ديفيد فاجنر مدرب هدرسفيلد “كانت نتيجة عادلة رغم سيطرتنا على معظم فترات اللقاء. أنا سعيد جدا لان الكل يعرف ان ستوك سيتي من الفرق الكبيرة في الدوري الممتاز ويملك لاعبين ممتازين.

”حصلنا على نقطة جديدة وهو أمر طيب بالاضافة إلى الأداء الجيد“.