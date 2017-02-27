روائي سعودي ضمن المرشحين للجائزة العالمية للرواية العربية

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جدة ــ البلاد

“الرجل الذي مشى في مناكب الأرض بحثاً عن نفسه”، بهذه الجملة اختصر الروائي السعودي محمد حسن علوان رواية “موت صغير” التي صدرت عام 2016 عن دار الساقي، بلندن.

والتي دخلت في القائمة النهائية القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2017، بعد ما حققته من نجاح ساهم في ترشيحها لجائزة البوكر(من أهم الجوائز الأدبية للأعمال الروائية).

وبنى علوان روايته “موت صغير” على حبكة أدبية خيالية لسيرة أحد كبار المتصوفين محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي، والملقب لدى أتباعه بـ”الشيخ الأكبر”، مستعيناً بالخيال التاريخي في سرد الرواية .يذكر أن رواية علوان اختيرت ضمن 6 روايات رشحت في القائمة القصيرة لجائزة البوكر، في الـ16 من فبراير من الشهر الجاري، وذلك بعد تصفيتهم من بين 16 رواية للقائمة الطويلة، التي أعلنت في يناير ، والتي بدورها، تمت تصفيتها من 186 رواية رشحت للجائزة من 19 بلداً.ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم الرواية الفائزة بالجائزة في الـ25 من أبريل المقبل، في احتفال يقام عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.حيث سيحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار أميركي، فيما سيحصل كل المرشحين الستة – من بينهم الفائز- على 10 آلاف دولار أميركي، كما سيتم ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنكليزية؛ بهدف الترويج للرواية العربية على مستوى عالمي.