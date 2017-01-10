رواد الكشافة السعودية يزورون قطر ويشيدون بتقدمها

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جدة- البلاد

‫ضمن إطار الزيارات المتبادلة بين رواد الحركة الكشفية بدول مجلس التعاون الخليجي، قام رواد الكشافة السعودية بالمنطقة الشرقية بزيارة دولة قطر، حيث التقى بالوفد السيد المفوض العام للكشافة القطرية، وتم التطرق إلى أهم البرامج والأنشطة الكشفية المتبادلة بين الدولتين والتي من شأنها أن تدعم روابط ولجان رواد الكشافة بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017م .

كما زار الوفد بيوت الشباب القطرية انطلاقاً من الحرص على تنمية المعارف لدى الشباب، وتشجيعهم على الترحال والأسفار لزيادة معارفهم ومعلوماتهم عن بلادهم والبلاد الأخرى.

وقام أعضاء وفد رواد الكشافة السعودية بزيارة سوق واقف والحي الثقافي كتارا، بجانب المجمعات التجارية، وقد أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالتقدم التي تشهده دولة قطر في كافة المجالات؛ خاصة الرياضية حتى أصبحت قطر اسماً بارزاً في الرياضة العالمية؛ من خلال استضافة أكبر البطولات والفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب.