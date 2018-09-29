رواد الكشافة يزورون سفارة المملكة في البوسنة

الرياض – البلاد

قام عدد من رواد الكشافة السعودية الأعضاء في لجنتي البرامج والأنشطة ، ولجنة تنمية الموارد المالية بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، الذي يعقد اجتماعاته حالياً في العاصمة البوسنية سراييفو ، بزيارة إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة.

والتقى وفد الكشافة بالقائم بأعمال السفارة مستشار الشؤون السياسية بسفارة خادم الحرمين الشريفين خالد بن حمد الخريجي، الذي رحب بالمشاركين، وثمن جهود جمعية الكشافة العربية السعودية وحضورها المميز والدائم داخلياً وخارجياً، مُشيداً بما تقدم في موسمي الحج والعمرة من جهود هي محل تقدير الجميع.

وبارك الخريجي النتائج التي تحققت من المشروع الكشفي العالمي رسل السلام الذي انطلق من المملكة عام 2011 ، وتجاوزت ساعات العمل فيه مؤخراً مليار ساعة عمل .