روبوتات متناهية الصغر لتدمير السرطان

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واشنطن ـ وكالات

طور مجموعة من العلماء، جيشًا من الروبوتات، التي يتم التحكم فيها مغناطيسيًا، حيث يمكن أن تساعد أجسامنا في محاربة الكثير من الأمراض مثل “السرطان”. والمعروف أن أجسادنا ممتلئة بالخلايا المناعية التي تحيط بالدم، والتي تكون على استعداد لمحاربة أي غزاة،

ولكن من خلال هذه الروبوتات، يمكننا الحصول على يد العون منها لمكافحة الأمراض بسرعة، وقام بتصميم الروبوتات باحثون من شركة “فيليبس انفيتف تكنولوجيز” في هامبورغ.

ويمكن للباحثين التحكم على حركة جميع الروبوتات، المجهرية من خلال الاستفادة بالمجالات المغناطيسية القوية، كما يمكن أيضا تثبيت هذه الروبوتات عبر مسامير مغناطيسية صغيرة جدًا في مكانها باستخدام القوى المغناطيسية القوية.

وأكد فيزيائي في شركة “فيليبس”، يورغن راهمار، للتقنيات المبتكرة: “يمكن للمرء الآن التفكير في آليات تتحرك بتأثير القوى المغناطسية لتؤدي مهامها داخل الجسم البشري دون الحاجة إلى بطاريات أو محركات”، وأضاف: “طريقتنا قد تمكنا من القيام بعمليات معقدة داخل الجسم البشري”.

وحتى الآن تم اختبار المسامير المغناطيسية في روبوتات الليغو، حيث سمح للروبوتات تحريك أطرافهم بشكل مستقل، ويعتقد الباحثون أن سرب الروبوت يمكن أن يتم حقنه في يوم ما لمساعدة أجسامنا على محاربة “السرطان”.