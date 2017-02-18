روبوت التعليم يستعرض قصة توحيد المملكة

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الجنادرية – واس

لفت ” روبوت ” فسم ” فتيات المستقبل ” بجناح وزارة التعليم ضمن المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31, أنظار زائرات الجناح، حيث يستعرض ” الروبوت ” سيرة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – في فتح قصر المصمك, الذي يعد من أهم المعالم التاريخية في المملكة, ويحتل مكانة بارزة في تاريخ مدينة الرياض .

وقالت الطالبة هناء محمد العيسى من مدارس التربية النموذجية: ” بعقول وأيادٍ سعودية نصنع التاريخ، منها جاءت فكرة صنع روبوت يشرح قصة توحيد المملكة, وقد استغرق إعداده شهرين, وحصل على المركز الأول على مستوى منطقة الرياض بمسابقة اولمبياد الروبوت (البايولويد), والمركز الثاني على مستوى المملكة ” .

وأكدت العيسى أن الهدف من المشاركة في مهرجان الجنادرية 31, كونه مهرجان وطني تراثي، لذا يعد فرصة لتعريف الزائرات والأطفال على الأعمال البطولية والمخاطر التي خاضها المؤسس في سبيل إنجاح أهدافه السامية وهي توحيد دولة قوية على أسس حديثة استطاعت أن تبرز أمام العالم في جميع المجالات والمحافل، بالإضافة إلى تنمية المواطنة لدى الطالبات خلال العملية التعليمية التربوية، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والتعلم الذاتي وتشجيعهن على استخدام التقنية في الحياة التي تسهم في رفع مستوى التعليم .