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روسيا : المملكة تملك الحق السيادي في تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / ذو القعدة / 1439 هـ       8 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المملكة العربية السعودية لها الحق السيادي في اتخاذ القرار والمضي قدماً فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان .

وقالت زاخاروفا رداً على سؤال حول توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكندا عقب تصريحات وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض إن موسكو تعرب عن أملها بأن تتمكن المملكة وكندا من الاتفاق لتخطي الخلافات بينهما .

وقالت في بيان لها: “نحن ندافع بثبات عن احترام حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية الوطنية والتقاليد القائمة منذ أمد بعيد في هذه أو تلك البلاد. ونعتبر أنه غير مقبول في هذا الصدد تسييس قضايا حقوق الإنسان” .

واضافت أن المملكة العربية السعودية تملك الحق السيادي  في تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية

ibrahim

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