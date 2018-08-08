روسيا : المملكة تملك الحق السيادي في تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المملكة العربية السعودية لها الحق السيادي في اتخاذ القرار والمضي قدماً فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان .

وقالت زاخاروفا رداً على سؤال حول توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكندا عقب تصريحات وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض إن موسكو تعرب عن أملها بأن تتمكن المملكة وكندا من الاتفاق لتخطي الخلافات بينهما .

وقالت في بيان لها: “نحن ندافع بثبات عن احترام حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية الوطنية والتقاليد القائمة منذ أمد بعيد في هذه أو تلك البلاد. ونعتبر أنه غير مقبول في هذا الصدد تسييس قضايا حقوق الإنسان” .

واضافت أن المملكة العربية السعودية تملك الحق السيادي في تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية