روسيا تؤكد أنها غير معنية بسباق تسلح

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موسكو- وكالات

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: إن بلاده غير معنية بأي سباق تسلح.

وأضاف الوزير، خلال كلمة ألقاها أمام مسؤولين عسكريين ومدنيين: إن موسكو تسعى للحفاظ على المستوى القائم من الأمن العسكري وحسب.

وحول الأسلحة النووية، قال “شويغو”: إن دورها الرادع سيبدأ قريباً بالانحسار لصالح أسلحة ووسائل غير نووية، الأمر الذي سيخفف من التوتر على الساحة الدولية.

يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 23 ديسمبر/كانون أول الماضي، قال فيها: إن روسيا ستستمر في تعزيز ترسانتها النووية.

ورفض الرئيس الروسي، اعتبار ذلك “سباق تسلح تخوضه موسكو”، بل سعياً منها لـ”مواجهة الأخطار”، وفقاً لتعبيره.