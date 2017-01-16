روسيا تؤكد أنها غير معنية بسباق تسلح
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وأضاف الوزير، خلال كلمة ألقاها أمام مسؤولين عسكريين ومدنيين: إن موسكو تسعى للحفاظ على المستوى القائم من الأمن العسكري وحسب.
موسكو- وكالات
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: إن بلاده غير معنية بأي سباق تسلح.
وأضاف الوزير، خلال كلمة ألقاها أمام مسؤولين عسكريين ومدنيين: إن موسكو تسعى للحفاظ على المستوى القائم من الأمن العسكري وحسب.
وحول الأسلحة النووية، قال “شويغو”: إن دورها الرادع سيبدأ قريباً بالانحسار لصالح أسلحة ووسائل غير نووية، الأمر الذي سيخفف من التوتر على الساحة الدولية.
يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 23 ديسمبر/كانون أول الماضي، قال فيها: إن روسيا ستستمر في تعزيز ترسانتها النووية.
ورفض الرئيس الروسي، اعتبار ذلك “سباق تسلح تخوضه موسكو”، بل سعياً منها لـ”مواجهة الأخطار”، وفقاً لتعبيره.
الوسوم:سباق تسلح
التصنيف: دولية
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