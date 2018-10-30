روسيا تؤكد زيارة بوتين للمملكة

موسكو- وكالات

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على الاهتمام بالتحضيرات الجارية لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين المنتظرة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال بيسكوف، إن قضية وفاة خاشقجي، لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على الزيارة، مضيفا نحن أعلنّا عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين والملك سلمان أن التحضيرات جارية”.

وكانت الرئاسة الروسية قد دعت الخميس الماضي إلى الاعتماد على معلومات رسمية موثوق بها في التعامل مع القضية

وأشارت إلى أنها أخذت بعين الاعتبار التصريحات الرسمية من الرياض.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعلن موقفه وقال أثناء مشاركته في منتدى “فالداي” الدولي للحوار الأسبوع الماضي، إنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تضر بالعلاقات مع السعودية.