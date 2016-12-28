روسيا تتوعد أمريكا بالرد إذا فرضت عليها عقوبات جديدة

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تعهدت روسيا يوم الأربعاء بالرد على واشنطن في حال فرضت عقوبات اقتصادية جديدة عليها.

وقال السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام:-

إن روسيا والرئيس فلاديمير بوتين يجب أن يتوقعا عقوبات صارمة بعد الهجمات الإلكترونية خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب.

وفي موسكو قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:-

“سئمنا من الكذبة بشأن ‭‭‭’‬‬‬المستللين الروس‭‭‭’‬‬‬ والتي تصدر من أعلى درجات السلطة في الولايات المتحدة.”

كما وصفت التقارير عن عقوبات جديدة محتملة بأنها “استفزاز موجه من البيت الأبيض.