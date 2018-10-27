روسيا ترحب بنتائج التحقيق السعودي في قضية خاشقجي

موسكو- وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن لا أسس للشك في تصريحات القيادة السعودية بشأن المواطن السعودي خاشقجي.

وأعرب بيسكوف للصحفيين عن ترحيب بلاده بنتائج التحقيق السعودي بشأن القضية.

وردا على سؤال حول موقف روسيا من القضية، تعليقاً على المحادثة الأخيرة بين الرئيس بوتين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: قال بيسكوف “الموقف الروسي أوضحه الرئيس بوتين.

سمعنا وإياكم تصريحات السعودية عن إدانة جريمة القتل هذه، وعن عدم ضلوع القيادة في ذلك. ما عدا ذلك هو مسألة تحقيق، التحقيق الذي تريده هي ذاتها نحن نرحب بذلك”.