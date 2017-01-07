روسيا تقلص قواتها في سوريا

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موسكو – وكالات

أعلنت الأركان العامة الروسية، تقليص قواتها العاملة في سوريا، تنفيذًا لأوامر صدرت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعلنت الأركان الروسية، سحب كلٍّ من حاملة “الأميرال كوزنيتسوف” وطراد “بطرس الأكبر” ومجموعة السفن المرافقة لهما من منطقة تمركزهما قبالة الساحل السوري.

وأفادت شبكة “روسيا اليوم”، نقلا عن فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي، أن وزارة الدفاع الروسية بدأت تقليص قواتها في سوريا، مستهلة ذلك بسحب مجموعة السفن المذكورة، لافتًا إلى أن سحب السفن يأتي تزامنًا مع استمرار وقف إطلاق النار المعلن في سوريا منذ الثلاثين من ديسمبر الماضي، والذي لا ينسحب على عناصر التنظيمات الإرهابية الدولية في سوريا.