روسيا تقول إنها بدأت تقلص حجم قواتها في سوريا

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قالت روسيا يوم الجمعة إنها بدأت تقليص قواتها العسكرية في سوريا بموجب شروط اتفاق هش لوقف إطلاق النار جرى التوسط فيه بين جماعات المعارضة والحكومة السورية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:-

وقف إطلاق النار في أواخر ديسمبر كانون الأول وقال إن روسيا ستسحب بعض قواتها في سوريا حيث حول تدخلها العسكري دفة المعركة لصالح الرئيس بشار الأسد.

وقال رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف:-

إن هذه الخطوة بدأت يوم الجمعة مع بدء انسحاب الأسطول البحري الروسي.

بقيادة حاملة الطائرات (أدميرال كوزنيتسوف) من شرق البحر المتوسط.

وقال جيراسيموف “وفقا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين تبدأ وزارة الدفاع في تقليص حجم قواتها المسلحة المنتشرة في سوريا.”

وتابع قوله “أود أن أهنئ طاقم مجموعة حاملة الطائرات بأكمله على إتمام المهام الموكلة إليهم بنجاح.”

وقادت حاملة الطائرات المهام البحرية الروسية قبالة ساحل سوريا – وهو مشهد نادر منذ انهيار الاتحاد السوفيتي -.

في تقديم الدعم الجوي للجيش السوري. وشنت ضربات واسعة النطاق على قوات المعارضة من الأسطول في نوفمبر تشرين الثاني.

وزار العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة أركان الجيش السوري حاملة الطائرات بمناسبة نهاية خدمتها.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الروسي شدد أيوب على أهمية الدعم العسكري الروسي لدمشق.

“في الحرب على الإرهاب” وضرورة تطوير التعاون العسكري مع روسيا بعد الانتصار “على الإرهاب”.

لكن روسيا لم تف من قبل بوعود بسحب قواتها من سوريا.

وأعلنت موسكو أنها ستقلص قواتها في سوريا في مارس آذار العام الماضي لكنها واصلت الإمدادات البرية والجوية قبل إرسال تعزيزات كبيرة في أكتوبر تشرين الأول