روسيا تهاجم واشنطن وتصف تسليحها للمعارضة السورية بالعمل العدائي

شنت الخارجية الروسية اليوم هجوماً حاداً على الولايات المتحدة الأمريكية ووصفت إقدامها على تسليح المعارضة السورية بالعمل العدائي

وأعتبرت أن إمدادات السلاح الأمريكية ، تهديداً مباشراً للطواقم والطائرات الروسية في سوريا.

وقالت أن إدارة “أوباما” تحاول تعقيد الأوضاع في العالم قبل تسليم “ترامب” إدارة البلاد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الخارجية الروسية قولها اليوم الثلاثاء، إنها تعتبر قرار الولايات المتحدة تخفيف القيود على

إمدادات الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية عملا عدائيا يهدد سلامة الطائرات الحربية وأفراد الجيش الروسي.

ورفع أوباما بعض القيود على إرسال الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية هذا الشهر.

وقال الكرملين الذي تدعم قواته الجوية نظام بشار الأسد إن هذه الخطوة تنطوي على مجازفة وإن الأسلحة قد تسقط في أيدي إرهابيين.