روسيا: يتعين على بريطانيا سحب أكثر من 50 دبلوماسيا

موسكو ــ رويترز

قالت روسيا :إنه يتعين على بريطانيا خفض عدد دبلوماسييها “بما يزيد قليلا عن 50″، وذلك قبل انتهاء مهلة الشهر التي منحتها موسكو للندن لخفض حجم بعثتها الدبلوماسية في أراضيها لمستوى مماثل لبعثها الروسية في المملكة المتحدة.

ويأتي التطور في ظل تفاقم حدة الخلاف والأزمة الدبلوماسية بين روسيا والغرب بسبب قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا واتهام لندن لموسكو بالوقوف وراء الحادث، ما تسبب في حملة طرد للدبلوماسيين الروس من عدة دول غربية. وبرغم نفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهامات رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، قامت لندن بطرد 23 دبلوماسيا روسيا من أراضيها وردت موسكو بعدها بأيام بخطوة عقابية مماثلة إلى جانب وقف عمل المركز الثقافي البريطاني في روسيا.

واستدعت روسيا السفير البريطاني لوري بريستو مرة أخرى وأبلغته بأن أمام لندن شهرا لخفض حجم بعثتها الدبلوماسية في روسيا إلى نفس مستوى البعثة الروسية في بريطانيا. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: “طالبنا بالتكافؤ، يزيد عدد الدبلوماسيين البريطانيين على نظرائهم الروس بمقدار 50”.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أنه سيتعين على لندن سحب 50 دبلوماسيا بالضبط، قالت زاخاروفا: “ما يزيد قليلا عن 50”.