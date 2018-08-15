رومارينهو والحربي يعلنان جاهزية الاتحاد لنهائي السوبر

جدة-عبدالعزيز عركوك

أطمان المدير الفني لفريق الاتحاد على جاهزية لاعبيه قبل خوض لقاء السوبر أمام الهلال السبت المقبل على كأس الهيئة العامة للرياضة من خلال اللقاء الودي الأخير للفريق الذي كسبه أمام فريق ريدينغ الانجليزي بثلاثية نظيفة وذلك بمعسكره الذي يقيمه بلندن تحضيرا للقاء. أحرز الأهداف القادمان الجديدان رومارينهو ومنصور الحربي بالإضافة للوجه الشاب عبدالعزيز العرياني.

هذا وقد حرص المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على عدم نقل اللقاء الودي مرئيا أو كتابيا للحفاظ على السرية التامة وعدم كشف أوراقه أمام الفريق الهلالي.

وتشير المصادر أن المدرب اعتمد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها النهائي القادم بعد 72 ساعة من اليوم حيث من المتوقع أن يشرك عساف القرني وحسن معاذ وأحمد عسيري والاسترالي ماثيو جورمان والبرازيلي تياقو كارليتو وفي المحور البرازيلي جوناس دي سوزا والمغربي كريم الأحمدي بالإضافة للتشيلي كارلوس فيلانويفا والبرازيليان فالديفيا ورومارينهو وفي خط المقدمة الصربي اليسكاندر بيزيتش.