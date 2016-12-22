رومانية مسلمة مرشحة لقيادة الحكومة المقبلة

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بوخارست- وكالات

اقترح ليفيو راغنا، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في رومانيا، الذي فاز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، تولي المسلمة سيفيل شهايديه منصب رئاسة الوزراء.

وذكرت وكالة “أسوشييتد برس”، أن “شهايديه” قد تصبح، في حال تحقق ذلك، أول شخصية مسلمة تتولى هذا المنصب الحساس في البلاد.

ويجري الرئيس كلاوس يوهانيس مشاورات مع الزعماء السياسيين، قبيل ترشيح رئيس للوزراء، وهي الخطوة التي تحتاج إلى موافقة البرلمان.

وشغلت شهايديه منصب وزيرة التنمية الإقليمية لمدة ستة أشهر عام 2015، وهي الوزارة التي عملت بها منذ عام 2012. وفاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يميل إلى اليسار، بسهولة بالانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 11 ديسمبر/ كانون أول الجاري، لكنه لم يحصل على الأغلبية، وسيتولى الحكم بالمشاركة مع أحد الأحزاب الصغيرة.