روما يقترب من حسم صفقة بديل صلاح

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روما- وكالات

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي روما الإيطالي يقترب بنسبة كبيرة من التعاقد مع الدولي الإسباني خيسي رودريجيز بعدما عرض على باريس سان جيرمان مبلغ 3 ملايين يورو لاستعارة مهاجمه لمدة 6 أشهر خلال الميركاتو الشتوي الحالي لتدعيم هجومه، وتعويض غياب الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة كأس أمم إفريقيا.

وذكرت صحيفة “لا بروفنسيا “، التي تصدر في جزر كناريا الإسبانية والمقربة من نادي لاس بالماس، أن روما الاقرب لضم خيسي (23 سنة) نظرا لأن فريق العاصمة الإيطالية رصد 3 ملايين يورو للفريق الفرنسي علاوة على تحمل راتب المهاجم الإسباني خلال فترة الإعارة.

ونقلت مجلة “فرانس فوتبول” عن الصحيفة الإسبانية أن لاس بالماس غير قادر على دفع نفس المبلغ الذي رصده روما لاستعارة خيسي؛ مما سيدفع باريس سان جيرمان للموافقة على رحيل خيسي للعاصمة الإيطالية.

وكان خيسي قد انتقل من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 25 مليون يورو، لكن المهاجم الشاب لم يسجل سوى هدف واحد خلال 9 مباريات شارك في أغلبها كبديل.