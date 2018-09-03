رونالدو الظاهرة يشتري 51% من أسهم نادي بلد الوليد

أعلن نادي بلد الوليد المنافس في الدوري الإسباني رسميًّا، أن نجم الكرة البرازيلي السابق رونالدو اشترى 51% من أسهم النادي، وأن النجم الشهير أصبح بهذه الصفقة المالك الرئيسي للنادي.

وبحسب المصادر الإسبانية، فإن رونالدو أصبح مالكًا للنادي بعدما قام بتسديد ديون النادي البالغة 25 مليون يورو.

وقال رونالدو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، إنه اختبر الكثير من الأشياء في مسيرته الكروية

وإنه مستعد ليكون أحد ملاك النادي الإسباني الكبير، مؤكدًا أنه سيضع خبرته السابقة في خدمة النادي.

والظاهرة رونالدو أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، ويملك خبرة في الدوري الإسباني

حيث لعب للقطبين برشلونة وريال مدريد، إضافةً إلى ناديي إنتر ميلان وميلان بإيطاليا.