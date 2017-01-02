العدد 21803 03 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رونالدو على قناة مصرية مقابل 8000 دولار في الدقيقة

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رونالدو على قناة مصرية مقابل 8000 دولار في الدقيقة
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دبي ــ البلاد

أجرى الإعلامي المصري عمرو أديب حواراً مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أذيع عبر فضائيتي “ON E” المصرية وأبو ظبي الرياضية الإماراتية.

وكشفت مصادر داخل مجموعة قنوات “أون سبورت” المملوكة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في تصريحات لـ”هافينغتون بوست” أن اللاعب البارز تقاضى مبلغ ربع مليون دولار “ما يوازي خمسة ملايين جنيه مصري” مقابل إجراء حوار حصري مدته 30 دقيقة مع عمرو أديب في برنامج “كل يوم جمعة”
بذلك يكون اللاعب قد حصل على 8300 دولار مقابل الدقيقة الواحدة.

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التصنيف: الأخيرة

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