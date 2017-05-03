رونالدو يجلد الأتلتيكو ويُحلِّق نحو (كارديف)

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إعداد- محمود العوضي

أنجز ريال مدريد نصف المهمة لبلوغ نهائي كارديف، بعد تغلبه على جاره أتلتيكو مدريد 3-0 بهاتريك رونالدو في البيرنابيو، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ضغط الريال منذ البداية، وقد تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من افتتاح النتيجة من رأسية قوية في الدقيقة 10، ثم أضاع الأتلتيكو فرصة الرد من انفراد واضح لجاميرو، وتألق حارس الأتلتيكو أوبلاك في التصدي لمحاولات ريال مدريد، كرأسية المدافع الفرنسي فاران وتسديدة قوية لمواطنه بنزيمة. وعاد المهاجم الفرنسي لتهديد مرمى أوبلاك بعد عرضية رائعة من كريستيانو رونالدو على اليسار، حاول تسديدها بمقصية بديعة، لكن كرته ذهبت فوق العارضة بسنتمرات قليلة. انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.في الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الملعب مع أفضلية بسيطة للريال، والذي عاد للتهديف عن طريق كريستيانو رونالدو، مستغلاً ارتباك الدفاع ليرسل كرة قوية إلى الشباك في الدقيقة 73. حافظ ريال مدريد على توازنه داخل الملعب، وعلى بعد خمس دقائق من النهاية، عاد البرتغالي رونالدو ليضرب بقوة من مرتدة سريعة قادها لوكاس فاسكيز، ليتسلم الهدّاف الكرة أمام المرمى قبل أن يُودعها في الشباك.واتضح الانهيار على لاعبي الأتلتيكو، ليستمر ريال مدريد في الدفاع باستماتة عن نظافة شباكه، ثم أتت صافرة الحكم، معلناً عن فوز الميرنجي 3-0، واقترابه بشدة من النهائي.