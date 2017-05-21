رونالدو يمنح ريال مدريد لقبه الأول في الدوري الاسباني منذ 2012

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وضع ريال مدريد حدا لانتظار دام خمس سنوات من أجل احراز لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يوم الأحد بعدما هز كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة الشباك في الفوز 2-صفر في ملقة ليتوج للمرة 33 في الدوري.

وكان ريال بحاجة لنقطة واحدة لاحراز اللقب وتقدم سريعا عندما سجل رونالدو في الدقيقة الثانية لينجح البطل في هز الشباك في كل مباراة بالدوري هذا الموسم.

وأكد بنزيمة الانتصار في بداية الشوط الثاني.

وأنهى ريال الموسم برصيد 93 نقطة بعد انتصاره السادس على التوالي في الدوري منذ خسارته 3-2 أمام برشلونة في أبريل نيسان.

واحتل برشلونة بطل الموسم الماضي المركز الثاني برصيد 90 نقطة بعدما عوض تأخره بهدفين ليهزم ايبار 4-2