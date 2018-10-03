الرياضة

رونالدو ينفي تهمة اغتصاب سيدة في لاس فيغاس

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time21 / محرم / 1440 هـ       3 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ارتكابه أي مخالفة على خلفية اتهام امرأة له باغتصابها في مدينة لاس فيجاس الأمريكية عام 2009.

وكتب رونالدو على حسابه الألكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأربعاء “أنكر بشدة تلك الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة بغيضة تتعارض مع كل ما أؤمن به”.

أوضح رونالدو “حرصا على عدم تلويث اسمي، أرفض الدخول في تلك القصة التي اختلقها أفراد يسعون للشهرة على حسابي”.

وأضاف نجم يوفنتوس الإيطالي “ضميري الصافي سوف يسمح لي بانتظار نتائج أي تحقيق وكذلك جميع التحقيقات بكثير من الهدوء والطمأنينة”.

وأشارت تقارير إعلامية انتشرت على نطاق واسع إلى أن الشرطة في لاس فيجاس أعادت فتح تحقيق في ادعاء بالاغتصاب تقدمت به إحدى الفتيات ضد رونالدو عام 2009.

وكانت كاثرين مايورجا، قد ذكرت في مقابلة مع مجلة (ديرشبيجل) الألمانية الأسبوع الماضي، أنها قررت الإعلان عن الواقعة في أعقاب انتشار حركة (مي تو).

ويعتبر رونالدو /33 عاما/ أحد الشخصيات الرياضية الأكثر شهرة في العالم حاليا.

ibrahim

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