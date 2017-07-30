رويترز: مستشارو أرامكو يفضلون لندن للطرح العام

جدة – رويترز

قالت مصادر مطلعة ان مستشاري ارامكو اوصوا في لندن بالإدراج التاريخي للشركة النفطية.

واضافت المصادر لوكالة “رويترز” ان القرار النهائي بشأن السوق الذي سيحظى بما يتوقع ان يكون اكبر طرح عام اولي في العالم لجمع نحو 100 مليار دولار.

ويعد إدراج حصة قدرها 5% من ارامكو هو حجر الزاوية في خطة “رؤية 2030” لتنويع اقتصاد السعودية وتقليص اعتماده على النفط، ولن تكون الاعتبارات المالية هي العامل الوحيد في القرار، حيث تاخذ المملكة ايضا في الاعتبار مصالح المساهمين والشركة، حسب ما قالت المصادر. واضافت المصادر ان أرامكو تدرس وجهات نظر المستشارين بشأن المزايا النسبية للندن ونيويورك للإدراج، وقد يتم تقديم مقترح نهائي إلى الحكومة في الربع الأخير من هذا العام.

وزادت فرص لندن للفوز بالصفقة الضخمة بعد إعلان هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا عن خطة لإيجاد فئة جديدة لإدراج الشركات التي تسيطر عليها الحكومات.

وقال احد المصادر ان هذه علامة واضحة على ان لندن ترحب بأرامكو وتحتاج إلى طرحها العام الأولي لجذب المزيد من الكيانات الحكومية، وإثبات أن لندن لا تزال مكانا جيدا لأنشطة الأعمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال احد المصادر إن أرامكو تبدو اقل حماسا بشأن الإدراج في بورصة ثالثة قد تكون في آسيا، وربما تفضل التمسك بعملية إدراج مزودج في سوق الأسهم السعودية “تداول” وفي بورصة لندن.