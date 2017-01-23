ريال مدريد بطل مرحلة الشتاء في الدوري الإسباني

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مدريد- وكالات

أحرز ريال مدريد، لقب بطل الشتاء المعنوي في الدوري الإسباني لكرة القدم، فوزا صعبا على ضيفه ملقا 2-1 أمس في المرحلة التاسعة عشرة، استعاد به توازنه بعد خسارتين متتاليتين.

وسجل سيرخيو راموس (35 و43) للريال، وخوانبي (63) لملقا. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة، وضمن البقاء في الصدارة، فيما إشبيلية الثاني (39 نقطة) وبرشلونة الثالث (38 نقطة) ينتظران تعثره لاقتناص المركز الأول. ويحل اشبيلية وبرشلونة ضيفين على أوساسونا وايبار اليوم. وتفادى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالتالي الإحراج بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين، الأولى أمام اشبيلية بالذات 1-2 السبت الماضي في الدوري، والثانية أمام سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها الأربعاء في ذهاب الدور ربع نهائي مسابقة الكأس. وأوقفت خسارة إشبيلية سلسلة من 40 مباراة لريال مدريد من دون خسارة في مختلف المسابقات (رقم قياسي إسباني).