الرياضة

ريال مدريد يستمر بالتعثر ويخسر أمام ليفانتي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / صفر / 1440 هـ      20 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
واصل ريال مدريد نتائجه السلبية تحت قيادة مدربه جولين لوبتيجي، وخسر على أرضه 1-2 أمام ليفانتي، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وحقق الريال رقما سلبيا للنادي بالبقاء لأكثر من 465 دقيقة في كل المسابقات دون تسجيل أي هدف، ووجد نفسه متأخرا صفر-2 في أول 13 دقيقة، عن طريق خوسيه موراليس وروجر مارتي من ركلة جزاء، بعد خطأين فادحين من المدافع رافائيل فاران.

وقلص مارسيلو الفارق في الدقيقة 72، لكن هدفه لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في آخر 4 مباريات.

وتجمد رصيد الريال عند 14 نقطة من 9 مباريات في المركز الخامس، وقد يتراجع في الترتيب مع نهاية منافسات هذه الجولة، فيما بات ليفانتي يمتلك 13 نقطة بعد تحقيق فوزه الثالث على التوالي.

ibrahim

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