ريال مدريد يستهدف نجم السبيرز

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ربطت تقارير صحفية بريطانية ريال مدريد بالتفكير في التعاقد مع صانع ألعاب المنتخب الإنجليزي ونجم نادي توتنهام ديلي آلي. وينتظر أن يؤجل ريال مدريد فكرة التفاوض مع توتنهام لضم اللاعب إلى الصيف؛ بسببب حرمان النادي من شراء لاعبين في يناير الحالي.

وكان ألي قد شارك مع المنتخب الإنكليزي في يورو2016 في فرنسا، لكنه ظهر بشكل متواضع مثله مثل بقية اللاعبين الإنكليز في البطولة. واستطاع اللاعب الإنكليزي الدولي أن يسجل 9 أهداف وساهم في إحراز 4 أخرى خلال 24 مباراة خاضها مع السبيرز هذا الموسم.

وكان ديلي آلي. 20 عاما قد مدد تعاقده في ملعب الوايت هارت لين في لندن في سبتمبر الماضي لست سنوات مقبلة مع رفع راتبه إلى 3.65 ملايين يورو سنوياً.

وأصبح آلي لاعب هام في تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو؛ مما دفع أندية بقيمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان للتفكير في خدماته في الصيف المقبل.

وكان مدرب توتنهام قد أكد ان قيمة لاعبه يجب ألا تقل عن 58.6 ملايين يورو؛ لكونه أحد أبرز المواهب الشابة في الملاعب الأوروبية في الوقت الحالي.