ريبروف يكيل المديح لزكريا

جدة – البلاد

أشاد ريبروف المدير الفني للأهلي، بلاعبه المصري مؤمن زكريا بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وقال ريبروف:”زكريا قدم أداء مميزا في اللقاء، وهو بديل ناجح في الدقائق التي يشارك بها، ودائما ما يصنع الفارق في النواحي الهجومية”. وعن الفوز بالمباراة قال ريبروف “سعيد بالفوز وحصد الـ 3 نقاط، وأشكر جميع اللاعبين على الأداء القوي والروح العالية والمستوى المتميز”. وأضاف “حققنا المطلوب بالتأهل إلى ثمن النهائي ونحن على صدارة المجموعة، خاصة بعد الفوز على فريق قوي على ملعبه ووسط جمهوره”. وقد أعرب مؤمن زكريا، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الجزيرة ، وضمان صدارة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وحصل مؤمن زكريا على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد تألقه اللافت للنظر، وتسجيله الهدف الثالث في مسيرته بدوري الأبطال هذا الموسم. وقال زكريا:اليوم كان ختاما مميزا للموسم، بتحقيق الفوز والاحتفاظ بالصدارة الآسيوية”.