ريبروف ينهي موسم السومة

جدة ـ البلاد

استبعد المدرب الأوكراني ريبروف مدرب الأهلي، المهاجم عمر السومة من قائمة لقاء أحد، المقرر إقامته اليوم ، ضمن منافسات الجولة الـ26 والأخيرة من عمر بطولة دوري المحترفين السعودي. ولن يشارك السومة في لقاء فريقه أمام الجزيرة الإماراتي، المقرر إقامتها الثلاثاء الموافق 17 أبريل، ضمن منافسات الجولة 6 بدوري أبطال آسيا. وكان ريبروف قد استبعد السومة من قائمة الفريق الآسيوية في وقت سابق. يذكر أن العلاقة بين السومة وريبروف متوترة، ووصلت إلى ذروتها بينهما، بعدما أبدى المهاجم السوري غضبه من تبديله في لقاء الهلال، الذي جمع بينهما لحساب الجولة رقم 25 بالدوري.