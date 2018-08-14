ريدينغ الانجليزي يجهز الاتحاد للسوبر

جدة-عبدالعزيز عركوك

‏يختتم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد اليوم مبارياته الودية التحضيرية للقاء السوبر الذي سيجمعه بفريق الاتحاد السبت المقبل بلقاء فريق ريدينغ الانجليزي وذلك بمعسكره الإعدادي في لندن.

وقد واصل الفريق تدريباته تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز والتي تركزت على جوانب فنية ومهارية ولياقية وقد شارك في المران جميع اللاعبين بما فيهم المحترفون الأجانب الثمانية ويتقدمهم المهاجم البرازيلي رومارينهو دا سيلفا والذي تم التعاقد معه مؤخرا فيما تسابق الإدارة الزمن من أجل حسم صفقتين محليتين الأولى للاعب من مواليد والأخرى لاعب محلي دولي وتتجه انظار الاتحاديين إلى العاصمة بالإضافة لنادي شرقاوي في حالة عدم حسم الأمور كون الصفقة تتطلب حصول اللاعب على مخالصة مالية أو موافقة ناديه على الانتقال وستتضح الرؤية بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة

ومن جهته تنتظر الإدارة صدور قرار لجنة الاحتراف بتسجيل اللاعبين الأجانب والمحليين الذين تم التعاقد معهم ليتمكن من الاستعانة بخدماتهم في أولى المواجهات الرسمية بعد الانتهاء من كافة المتطلبات وسداد الديون الواجبة في الفترة الحالية.