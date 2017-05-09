“ريكون العالمي للتسوق” .. يختتم فعالياته في جدة

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اختتم منتدى ومعرض ريكون العالمي للتسوق فعالياته بجدة أمس, حيث تناول المنتدى عن تنمية القيمة المضافة لقطاع التجزئة بالمملكة الذي تتجاوز استثماراته الـ 200 مليار ريال.

وهو ما يتوافق مع مستقبل هذا القطاع المهم ويجسد رؤية المملكة 2030 .

وناقش المنتدى الذي انطلق أمس الأول تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

بمشاركة 14 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها, مستقبل تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكيفية الربح في هذا القطاع المتغير باستمرار, وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القطاع.

مستعرضاً كذلك إطلاق برنامج مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق تحت شعار “قادة الفكر التربوي المشترك في المملكة .

يذكر أن قطاع التجزئة يسعى لتوفير أكثر من مليون وظيفة خلال السنوات الأربع المقبلة كخطة استراتيجية مرحلية.

ضمن الخطط الكبيرة والعملاقة التي حملتها رؤية المملكة 2030 .