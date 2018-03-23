ريما بنت بندر ترعى فعاليات ماراثون العباقرة الثالث وتكرم أبناء شهداء الواجب

رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية مساء أمس فعاليات ماراثون العباقرة الثالث تحت عنوان “عزيمة لا تقبل الهزيمة” , وذلك في القاعة الرياضية بالاتحاد بحضور عدد من صاحبات السمو الأميرات ومديرات المراكز المشاركة وأمهات المشاركات ، وبمشاركة 17 مركزا من ذوي الإعاقة تابعا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى مدارس الدمج الابتدائية 47 والابتدائية 17 وثانوية الدمج 32 والمتوسطة 17 التابعة لوزارة التعليم.

وألقت سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان كلمة بهذه المناسبة رحبت في مستهلها بالحاضرات وهنأت الفائزات في الماراثون كما هنأت المراكز الفائزة ، كما شكرت سموها المشاركات والمتطوعات والرعاة والداعمين متمنية للجميع دوام التقدم والنجاح .

واشتمل الماراثون على المسيرة الاستعراضية لجميع المراكز والمدارس المشاركة والتصفيات النهائية لمسابقة العدو والتتابع وتصفية مسابقة المشايات ، وتصفية الكراسي المتحركة كما تخلل الماراثون العروض الغنائية عن الأم لمركز العباقرة , ورفرف يالأخضر بمشاركة جميع المراكز .

وفي ختام الماراثون سلمت الأميرة ريما بنت بندر الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية من جميع المراكز الفائزة كما سلمت الكؤوس والدروع للمراكز المشاركة والرعاة ، فيما كرمت سموها أطفال شهداء الواجب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز حيث حصلت على الميدالية الذهبية عهود الشامي من الابتدائية 17 في سباق 30 مترا , كما حصل عدد كبير من المدارس المشاركة في الماراثون من وزارة التعليم على الميداليات الذهبية .

وعبرت صاحبة المبادرة في الوزارة والقائمة عليها نوف مبارك المقيم عن سعادتها بحصول مدارس الدمج في الوزارة على الميداليات الذهبية كما شكرت القائمات على الماراثون .

من جهة أخرى أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود مديرة مركز العباقرة للرعاية النهارية للمعاقين أن هذ الماراثون هو الثالث الذي تشرف الجميع فيه بحضور ورعاية سمو الأميرة ريما بنت سلطان وكذلك حضور 17 مركزا من وزارة العمل والذوون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ومشاركتهم في هذ العمل الرائع الذي خرجنا منه بأن العزيمة لأتقبل الهزيمة .

وقالت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن المعاق دائما وأبدا معنا وفي قلب الحدث ومشاركاً معنا في كل محفل وفي جميع الفعاليات ، لذ أقيمت هذه الفعاليات لنثبت للعالم أن المعاقين قادرين على هزيمة الإعاقة ، وهذه المناسبة تحقيقا لرؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – .