زار جناح الرئاسة وأشاد بمحتوياته.. الشيخ السديس: المملكة بلاد الوسطية والتسامح والأمن

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

زار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس جناح الرئاسة في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة (31) ,ورافقه المستشار فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الوابل ,وكان في استقباله مدير إدارة العلاقات العامة بالرئاسة الأستاذ أحمد المنصوري ومدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة الأستاذ عبدالواحد الحطاب .

وتجول معاليه داخل الجناح اطلاع خلالها على أقسام الجناح المختلفة عمارة المسجد الحرام وقسم المدينة المنورة وقسم المخطوطات وخدمات سقيا زمزم وقسم الغربات وقسم النظافة والفرش وقسم الخدمات التوجيهية والإرشادية وقسم كسوة الكعبة ومعرض الحرمين الشريفين ومقرأة الحرمين الشريفين وقسم إدارة الإعلام والاتصال وغيرها من الأقسام المختلفة وشارك معاليه يحياكة ثوب الكعبة المشرفة وكذلك الاتصال برواد مقرأة الحرمين الشريفين عبر شبكة الأنترنت .

وقال معاليه خلال الزيارة أن جناح الرئاسة تميز عما سواه في المهرجان العالمي للتراث والثقافة الجنادرية 31) ويعد المهرجان واجهة علمية وثقافية وتراثية ووطنية وحضارية وعالمية تنشر رسالة هذا الدين في وسطيته واعتداله ، وتبرز الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية عالمياً.

وأضاف إن المملكة بلاد الوسطية والاعتدال والتسامح والأمن والأمان وتحقيق الأمن والسلم الدوليين ، حفظ الله بلادنا ، وحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وسمو وزير الحرس الوطني على هذه الجهود المباركة ، وتحية لرجال الأمن البواسل الذين يسهرون على أمن وسلامة مقدساتنا ووطننا وفي الحد الجنوبي على أمن ثغورنا وحدودنا ، سدد الله رميهم ، وحفظ لنا قيادتنا وعقيدتنا ووحدتنا واستقرارنا.

وشكر معاليه رجال الإعلام الذين أسهموا في ابراز هذه النجاحات ونحن اليوم في جناح الرئاسة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نبرز رسالة المملكة في خدمة الحرمين على ضوء التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة رعاها الله وايضا نبثها رسالة للعالم أجمع من خلال بركات الحرمين وشكر معاليه الزملاء في جناح الرئاسة على جهودهم الحثيثة وسرني ما شاهدته من أعمل سواء في ابراز المشروعات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك يبهج النفس ويسر الخاطر ويشرح الصدر ويبهجنا ما تقدمه الدولة في خدمة الحرمين في أوج الأعمار الحسية والمعنوية وفي منظومة الخدمات كافة وماشاهدته في ما يتعلق بالمسجد النبوي في عمارته عبر التاريخ والواقع انه جناح متميز هذا المهرجان تميز هذه الدولة والعاملين في هذا لجناح .