زالاتكو وديشامب يتصدران المرشحين لأفضل مدرب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم. وضمت القائمة المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري، الذي توّج بلقب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) والكأس المحلية، والمدير الفني لمنتخب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف المتأهل لربع نهائي المونديال، والمدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان، المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا.

بالإضافة إلى المدير الفني لكرواتيا زلاتكو داليتش الذي قاد منتخب بلاده لوصافة المونديال، ومدرب فرنسا ديدييه ديشامب الذي توّج مع “الديوك” بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ بلاده، والمدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا الفائز بلقب “البريمييرليغ”، ومدرب ليفربول يورغن كلوب المتأهل لنهائي دوري الأبطال.

وكذلك ضمت القائمة مدرب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيز، الذي قاد بلاده للمركز الثالث بالمونديال، والمدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني الذي توّج بلقب “يوروبا ليغ”، ومدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت الفائز برابع المونديال، ومدرب برشلونة أرنستو فالفيردي الفائز بلقب الدوري المحلي (الليغا) وكأس الملك.

وخلال الفترة ما بين 24 يوليو، و10 أغسطس المقبل، سيجرى التصويت على اختيار الأفضل في العالم من بين المرشحين العشرة بمشاركة قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها وممثلين من وسائل إعلام وكذلك الجماهير. وستعلن أسماء الفائزين على هامش الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي بلندن في 24 سبتمبر المقبل.