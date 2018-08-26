دولية

زلزال إيران يخلف قتيلاً و 58 جريحاً

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / ذو الحجة / 1439 هـ      26 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية يوم الأحد إن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع قرب مدينة كرمنشاه مما أدى إلى سقوط قتيل و58 مصابا ،
وقالت الوكالة إن الضحايا سقطوا في مدينة تازة أباد شمال شرقي كرمنشاه.

وأضافت أنه تم ِأيضا تسجيل هزتين ارتداديتين فوق ثلاث درجات على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع على بعد نحو 88 كيلومترا غربي- شمال غربي كرمنشاه .

وشعر الناس بالزلزال في مناطق بعيدة مثل بغداد وفقا لما ذكره التلفزيون العراقي الرسمي الذي قال أيضا إنه لم ترد أنباء عن سقوط جرحى.

ibrahim

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