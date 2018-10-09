زلزال بقوة 5.2 يضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم جزيرة سولاويزي الإندونيسية.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا بأن مركز الزلزال الذي ضرب الجزيرة عند الساعة 0415 بالتوقيت المحلي (2115 بتوقيت جرينتش)، يقع على بعد 5 كيلومترات شمال شرقي سولاويزي وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

ولم يصدر مركز التحذير من “تسونامي” في المحيط الهادي تحذيراً من أمواج مد عاتية.

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة قد ضرب جزيرة سولاويزي، منذ أكثر من عشرة أيام وأدى إلى مقتل أكثر من 1900 شخص.