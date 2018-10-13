دولية

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time1 / صفر / 1440 هـ      13 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفزياء الإندونيسية، أن زلزالاً بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب السبت، جنوب شرق جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للتعامل مع الكوارث، سوتوبو بورو نوجروهو ،إنه لم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا ولم يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد عالية (تسونامي).

وأضاف أن الزلزال الذي وقع على عمق 97 كيلومترًا، شعر به السكان لنحو خمس ثوان بمدينة بيتونج في مقاطعة سولاويسي الشمالية الإندونيسية.

وكان زلزال عنيف، بقوة 7.4 درجات ضرب الجزء الغربي من سولاويسي قبل أسبوعين، وتسبب في موجات تسونامي وتسييل التربة في مدينة بالو عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى، بالإضافة إلى مناطق ساحلية مجاورة، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص ومازال الآلاف في عداد المفقودين.

ibrahim

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