زلزال بقوة 6,3 درجات يهز جزيرة لومبوك الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات الأحد، جزيرة لومبوك الإندونيسية بعد أسبوعين من هزة أرضية تسببت بسقوط أكثر من 460 قتيلاً، على ما أعلن المعهد الجيولوجي الأميركي.

وحدد مركز الزلزال بجنوب غرب مدينة بيلانتينغ على عمق 7 كلم.

كما أحس بالهزة سكان ماتارام كبرى مدن الجزيرة، وجزيرة بالي السياحية المجاورة.

وفي 5 أغسطس، أتى زلزال بقوة 6,9 درجات على آلاف المساكن والمباني في لومبوك.

وتقع إندونيسيا، الأرخبيل الذي يضم 17 ألف جزيرة، على “حزام النار” في المحيط الهادىء، المنطقة التي تشهد نشاطًا بركانيًا وزلزالاً قويًا. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.