دولية

زلزال قوي يهز جزر جنوب اليابان

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time11 / صفر / 1440 هـ      23 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 1ر6 درجات على مقياس ريختر هز جزر جنوب اليابان اليوم، ولكن دون إصدار تحذير من موجة مد عاتية تسونامي. كما لم ترد تقارير على الفور حول سقوط ضحايا أو تعرض الممتلكات لأضرار بسبب الزلزال.

وأفادت الوكالة بأن مركز الزلزال الذي وقع الساعة 0135 بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (0435 بتوقيت جرينتش) كان قبالة جزيرة يوناجوني، على بعد نحو 1900 كيلومتر جنوب غرب طوكيو.

وبلغ عمق مركز الزلزال نحو 30 كيلومترا.

وفي وقت مبكر من سبتمبر الماضي، هز زلزال بقوة 7ر6 درجات على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو شمال اليابان، مخلفًا 41 قتيلا ونحو 740 مصابًا

ibrahim

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