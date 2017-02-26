زهرة العمر
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أنا بشر مخلوق من (حفنة) تراب
شعر- خويلد الذيابي
أنا بشر مخلوق من (حفنة) تراب
والكبر ما أحبه .. ولا القلب الحقود
جعل القلوب اللي تكبّر للذهاب
اللي مثل لون الفحم والكحل سود
وانا غيابي غير عن كل الغياب
وانا وجودي غير لاجاله وجود
اعلنتها رحله ذهاب بلا أياب
انا كذا لااقفيت لايمكن اعود
وقلوبنا بيضاء مثل بيض الثياب
وصدورنا ضاقت من الوقت الجحود
جعلي ليا فارقت ما أفارق قراب
وجعلي ليا عاهدت مااخلف بالعهود
أعطيتك من الحب مالذ وطاب
ومشاعري تشهد وخلق الله شهود
ولو شفت قلبي كيف من فرقاك ذاب
كان استخرت الله وجيت بلا قيود
وأيضاً عطيتك زهرة العمر الشباب
وسخرت لك قلبي واحاسيسي وزود
وذكرتك الليله بعد رحله عذاب
وايامك السوداء عساها ماتعود
والله يسامح من عرف ذنبه وتاب
مع أن ذنبك مستباح وله حدود
الوسوم:زهرة العمر
التصنيف: ملامح صبح
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