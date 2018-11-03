زواج الصغيرات والتطرف على رأس توصيات الفقه الإسلامي

المدينة المنورة- البلاد

تضمنت توصيات مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين الذي نظمه المجمع بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إعلان المدينة المنورة للتعايش في ظل الإسلام وإصدار11 قرارًا مجمعياً يتم الكشف عنها مطلع الأسبوع المقبل بعد اكتمال مراجعتها وتدقيقها .

وتلا مقرر الدورة الحالية للمؤتمر مدير إدارة الإفتاء عضو هيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور أحمد الحداد أمس الأول قرارات وتوصيات الدورة التي تضمنت 11 قرارا في موضوعات زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الولي ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي

وأحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة استكمالاً لما سبق والمفطرات في مجال التداوي استكمالاً لما سبق والإجراءات الفكرية والعلمية لمواجهة التطرف في هذه الأيام في شتى الميادين والمجالات والمزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي ومسئولية الطبيب عن الأخطاء الطبية غير العمدية من المنظور الإسلامي

والتحوط في العمولات المالية والضوابط والأحكام والغلبية والتبعية في المعاملات المالية وحالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما وكذلك أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين واقتراحات اللجنة التي شكلتها أمانة المجمع لبحث بعض قضايا الصكوك ، موضحًا أنه سوف يتم إصدارها بشكل نهائي بعد مراجعتها مطلع الأسبوع المقبل.