(زواج ليبرالي) .. يشعل تويتر

جدة ــ البلاد

تعدى الحديث عن الحلقة الثالثة من سيلفي3، ما تم عرضه خلال الحلقتين السابقتين من المسلسل الذي يتابعه سكان المملكة بشغف، بسبب طرحه لقضايا حساسة تمس حياة الناس .

وتحت عنوان “زواج ليبرالي” للحلقة الثالثة من المسلسل الذي تعرضه قناة إم بي سي، قدم بطل المسلسل الفنان ناصر القصبي مشاهد جريئة عن قضية التصنيفات والانتماءات الحساسة في المملكة، تحت مسميات المحافظين والمطاوعة والليبراليين والشيعة والسنة.

وفور انتهاء عرض حلقة المسلسل، بدا نقاشا واسعا عن الحلقة، استدعى بعد أن شارك فيه الآلاف من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، دخول الفنان ناصر القصبي على النقاش وإبداء رأيه أيضا فيما عرضته الحلقة والآراء حولها.

وعلى الوسم #سيلفي الذي تصدر قائمة الوسوم المتفاعلة في موقع “تويتر” ، تداول المغردون السعوديون مقاطع فيديو تلخص لقطات مؤثرة ومعبرة من المسلسل عن قضية الديمقراطية والانتماء والتصنيفات، مع تركيزه على انتقاد مصطلح الليبراليين والمنتمين إليه.

وقال المغرد السعودي البارز المعروف باسم “لويس غرم الله‏”: شكرا سيلفي حلقة رائعة، لا تصف المكونات الثقافية للمجتمع فقط بل وتظهر تلك التشوهات الفكرية القائمة على تصنيف الآخر وإساءة الظن بالمختلف.

وكتب المغرد السعودي نايف مدخلي المعروف بلقب نايفكو: لذلك نقول لا يوجد ليبراليون في السعودية، وانما يوجد من يقول انه ليبرالي، أو يطلق عليه مخالفوه ليبرالي وسيلفي نجح في إيصال رسالة مهمة.

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