(زواج مكة) 700 فى 6 شهور

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مكة ــ البلاد

نجح قسم الدلالة والتوفيق بالجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج بمكة المكرمة، في التوفيق بين ما يزيد على 700 شاب وفتاة، خلال 6 أشهر من تشغيله ممن تقدموا للقسم بحثا عن شريك أو شريكة الحياة.

وقال المشرف العام على الجمعية محمد المدخلي أن القسم يؤدي دورا مهما وحيوياً، ويعمل بصورة تضمن حفظ خصوصيات الراغبين في الزواج،

حيث يتم استقبال الطلبات من الجنسين، وبعد فرزها حسب رغبة المتقدمين يتم التواصل مع أصحابها للدلالة، ومن ثم التوفيق بسرية ومهنية.