زوجات دبلوماسيين يتعرفن على استثمارات المرأة السعودية في ” منتجون “

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أجمع عدد من زوجات السفراء المعتمدين لدى المملكة أمس خلال زيارتهن لمعرض “منتجون 4”.

الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .

أن المعرض عمل على توحيد وتنظيم عمل الأسر المنتجة تحت سقف واحد، ويعد فرصة سنوية حقيقية للأسر السعودية لتسويق منتجاتها.

وعرض أبرز النشاطات والأعمال اليدوية بطرق معاصرة ويكشف إبداعات المميزين وتحفيز المشاريع الصغيرة.

وأثنت حرم سفير سلطنة عمان “أميمة البوسعيدي”:-

على جهود المنظمين والقائمين على “منتجون” , مبينة أنها تحرص كل عام على زيارة المعرض لمعرفة الجديد وهذه الزيارة السنوية الثالثة لها.

وأن كل سنة تلاحظ تطور بالأفكار والمعروضات وطرق التسويق.

مؤكدة أن المعرض يساعد على تشجيع الموهوبات والمبدعات السعوديات وفرصة لتسويق أعمالهن وعرضها على المجتمع.

في مكان واحد منظم ويسهل على المشتري لشراء جميع متطلباته، متمنية للجميع التوفيق والتقدم.

وعبرت حرم ممثل منظمة الفاو للأمم المتحدة رئيسة المجموعة العربية لزوجات ممثلي البعثات الدبلوماسية بالرياض “نفسية أحمد” :-

عن إعجابها الشديد بالمعرض، مؤكدة أن المرأة السعودية برزت فيه بقوة بأعمال ونشاطات ذات مستوى وإنتاج مميز وذو جودة متقنة؟

ورقي بالعرض وطرق التسويق، وأن المعرض خطوة سعودية داعمة للأسر .

ويوفر لها مصدر دخل اقتصادي مضمون ويسهم في دعم اقتصاد البلد.

كما يعرف المجتمع وكبار المستثمرين بهم لفتح آفاق مستقبلية في سوق العمل .

فيما بينت حرم سفير فلسطين “نجوى الأغا”:-

أن أبرز ما لفت انتباهها هي الأعمال اليدوية المختلفة باختلاف مناطق المملكة، مؤكدة أن التسويق يعد من الأهداف التي تسعى إليها الأسر المنتجة .

وأضافت: يبقى الهدف الأسمى والأهم هو أن المعرض الجامع بين الأسر والمجتمع والمعارض المماثلة من الوسائل التي تفتح أبواب الرزق لهم.

لاسيما في ظل توفر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة التي تساعد في عملية التعريف وتسويق منتجاتها.

وشاركت في الرأي حرم سفير تونس “سمية بعطور”:-

والتي أبهرها مستوى المعرض وتنظيمه وتنوع مشاركات عمل المرأة.

وأبدت إعجابها بما وصلت إليه المرأة السعودية بالعمل في تقنية صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية.

وموضحة أن الاهتمام بمشاريع الأسر المنتجة يساهم في تطوير قدراتها، والحصول على دخل من خلال تدريب الأفراد وصقل مهاراتهم.