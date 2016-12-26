زوران : خطتي للهلال .. مفاجأة

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أكد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للنصر، أن مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد، لن تكون سهلة على الطرفين، لافتاً إلى أنه قد يخوض المواجهة بخطة وصفها بالمفاجأة، وأضاف زوران في المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن المباراة: سنلعب ضد فريق يعد من أفضل الفرق، ولديه عناصر متميزة،

ويمتلك سلسلة من النتائج الممتازة،لكن لدينا أسلحتنا، وسنفعل كل مانستطيع للفوز بالمباراة. وأشار زوران إلى أن فريقه لا يعاني من ضغط المباريات؛ حيث إن الوقت كان كافيا للاستعداد، مؤكدا على جاهزية لاعبيه للمباراة، مضيفا: لدينا مالدينا من غياب ..

ولدينا ثقتي كبيرة في الموجودين ، ومن سيمثل الفريق في الفترة القادمه سيقدم أفضل ما لديه. وعن إمكانية مشاركة اللاعب محمد السهلاوي، قال: السهلاوي تمرن بالأمس بشكل جماعي مع الفريق ..

وستتحدد مشاركته بناءً على حالته في التمارين. واختتم: لن أوضح لكم خطتي للمباراة .. كونوا صبورين، وقد تشاهدون مفاجأة في المباراة.