زوران: لا علاقة لعبد الغني برحيلي

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الرياض- البلاد

كشف المدير الفني السابق لنادي النصر الكرواتي زوران ماميتش، عن السبب الحقيقي الذي أجبره على الرحيل عن النادي، نافيا علاقة قرار الاستقالة باللاعب حسين عبدالغني.

وأوضح ماميتش، أن شراءه لمنزل بدبي لم يكن له علاقة أيضا برحيله إلى نادي العين الإماراتي، مشيرا إلى أنه اشترى المنزل هو وأخوه، ليكون مقراً عائلياً لهم، وليس من أجل التوقيع للعين.

وعن عبدالغني قال: “حسين عبدالغني لاعب كبير، ولديه إنجازات، ووجهة نظري فنية، ولا يوجد خلاف بيننا، ولا علاقة لقرار استبعاده بخروجي من نادي النصر”.

وأكد أنه سيبقى وطاقمه الفني مشجعين للنصر مدى الحياة، موجها رسالته لجماهير النصر، حثّهم خلالها على مؤازرة الفريق خلال الفترة المقبلة، وأن يكونوا اللاعب رقم (12) عبر تعبئة المدرجات في المباريات القادمة.