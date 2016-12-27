زوران : لهذه الأسباب فزنا

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للنصر أن فريقه لم يفز على الهلال؛ بسبب أخطاء المنافس، مشيرا إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل. وأرجع ماميتش أسباب فوز فريقه إلى الانضباط التكتيكي، فضلا عن أن اللاعبين نفذوا كل ما اتفقنا عليه، وكانوا على قدر المسؤولية.

وأشار ماميتش، إلى أن مشاركة إبراهيم غالب أساسيا كانت من مفاجآت المباراة. ووجه مدرب النصر الشكر للاعبيه على ما قدموه من مستوى رائع،

موضحا أنه مهما كان التكتيك ومهما كان الكلام في الاجتماعات كلها تبقى أشياء جميلة نظريا، وإذا ما طُبقه اللاعبون في الملعب يبقى كلاما فقط. وشدد مدرب النصر على أن من لا يستطيع المغامرة وتطبيق أشياء جديدة في كرة القدم، عليه الابتعاد عنها.

وناشد ماميتش الجميع بدعم اللاعبين الشابين سامي النجعي، وعبد الرحمن الدوسري، قائلا: “أرجوكم ادعموا النجعي والدوسري، نحن ننتقدهما داخليا، لكن أنتم ادعموهما؛ لأنهما مستقبل الكرة السعودية.