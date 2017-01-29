زوران : هذا سبب رحيلي عن النصر ومشكلتكم كثرة المدربين

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الرياض ـ البلاد

كشف الكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر المستقيل، أن قراره بالرحيل عن النصر جاء لظروف خاصة متعلقة بعائلته. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بعد لقائه مع الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر “القرارات ليست سهلة ولا بد من التعايش معها وهذا القرار صعب واهم اشخاص في حياتي وهم اسرتي لهم دور في قرار رحيلي”.

نافيا أن يكون عرض نادي العين الإماراتي وراء رحيله، مشيرا إلى أن العرض رغم أنه كبير لكنه لم يكن سبب رحيله عن النصر بل ظروف عائلته هي السبب.

وأضاف “ما يقال عن وجود مضايقات لي في النادي كلام عار من الصحة بل بالعكس الكل كان مساند لي” وتابع ” جميع القرارات داخل الفريق كنت أنا المسؤول عنها ولكن هنا جميع من أقابلهم خارج النادي أجدهم مدربين”.