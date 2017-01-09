زوران يطالب بسرعة التجديد لعوض خميس

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الرياض- البلاد

أكدت مصادر من نادي النصر، أن نجم خط الوسط عوض خميس قد تلقى عروضا من أندية منافسة في دوري جميل للمحترفين، للظفر بخدماته خلال الموسم القادم، بعد اقتراب دخوله فترة الـ 6 أشهر، والتي تتيح له التوقيع مع أي ناد دون الرجوع لموافقة إدارة فريقه، وهو ماجعل الأندية تخاطب ود النجم النصراوي الذي عرف بالجوكر؛ لاستطاعته اللعب في العديد من المراكز؛ مما يجعل منه مطلبا لأي ناد .

وفتحت الادارة النصراوية خط المفاوضات مع خميس؛ من أجل ضمان بقائه مع الفريق، وقطع الطريق على الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدماته، خصوصا وأن مدرب النصر الكرواتي زوران ماميتش يعتمد كثيراً على عوض في العديد من المباريات وبشكل اساسي قبل أن تلحق به إصابة أمام الاتحاد الشهر الماضي، جعلته يبتعد عن الفريق في المباريات السابقة .

وتسعى الادارة النصراوية لسرعة إنهاء ملف تجديد عوض خميس لعقده بطلب من مدرب الفريق، حتى يتم الاعتماد عليه في منافسات الموسم المتبقية بشكل كامل، خصوصا وان النصر تنتظره مواجهات قوية بعد فترة التوقف أهمها مباراة نهائي كأس ولي العهد ضد الاتحاد .